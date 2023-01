Stiri pe aceeasi tema

- „A fost o perioada mai dificila pentru ca am avut o crestere neasteptata a numarului de cazuri pentru aceasta perioada a anului. Ultima epidemie serioasa a fost in sezonul 2018-2019, atunci am avut nu mai putin de 200 de decese in care era o legatura de cauzalitate directa produsa de infectia cu virusul…

- Potrivit acestuia, s-au gasit solutii dupa ce oamenii s-au plans ca pana si paracetamolul si iburofenul se gasesc tot mai greu sau chiar au disparut de pe piata. Intre timp, pentru a nu-si mai pune pacientii pe drumuri in cautarea de medicamente, unii medici de familie tin permanent legatura cu farmaciile…

- Ministrul sanatatii da asigurari ca s-au gasit solutii pentru aprovizionarea farmaciilor si spitalelor cu medicamente antivirale, dupa ce pacientii s-au plans ca paracetamolul si ibuprofenul se gasesc tot mai greu sau chiar au disparut de pe piata. Alexandru Rafila a avut discutii in acest sens cu reprezentantii…

- Alexandru Rafila a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea restrictionarii temporare la export a anumitor medicamente, printre care antibiotice pentru copii si oncologice.„Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru anumite…

- La Spitalul Clinic Județean de Urgența Galați a fost pus in funcțiune cel de-al doilea accelerator liniar de particule pentru tratarea cancerului. La eveniment a participat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- Romania nu a reușit nici dupa doi ani de zile de la procedurile de achiziție ale vaccinurilor anti-Covid 19 sa rezolve contractele paguboase, ba mai mult statul roman cumpara in continuare vaccinuri, deși romanii au fost codașii UE la imunizare, iar de cealalta parte, bolnavii de cancer sau copiii cu…

- Criza de medicamente pe piața din Romania: Ce antibiotice lipsesc cu desavarșire din farmacii Criza de medicamente pe piața din Romania: Ce antibiotice lipsesc cu desavarșire din farmacii In plin sezon al infectiilor respiratorii acute, Asociatia Farmaciilor Independente Ethica reclama lipsa de reactie…

- O parte dintre medicamentele fabricate in Romania risca sa dispara in curand de pe piata, dupa ce preturile de productie au explodat, atrag atentia cei din industria de profil din tara noastra. Patronatul Producatorilor Industriali solicita autoritatilor sa intervina urgent pentru modificarea modului…