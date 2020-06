"Mai multe măști decât meduze": Deșeurile Covid ajung în oceane Ecologiștii au avertizat ca pandemia cauzata de noul coronavirus ar putea declanșa o creștere severa în poluarea oceanelor, adaugându-se munților de deșeuri plastice care amenința deja viața marina, dupa ce au gasit maști de protecție plutind în ape ca meduzele și manuși de plastic îmbibate cu apa împraștiate pe fundul marii, relateaza The Guardian.



Semnalul de alarma a fost dat de organizația non-guvernamentala Opération Mer Propre a carei activitați includ curațarea regulata a gunoaielor de pe Coasta de Azur.



Scafandrii au gasit în Marea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

