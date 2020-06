Stiri pe aceeasi tema

- Drifturi periculoase pe strada principala din orașul Comrat. Un șofer, care a pornit cu inca doi prieteni sa goneasca cu mașina prin oraș, a doborat inițial intr-un felinar stradal, aproape sa avarieze mai multe mașini parcate in prajma, apoi a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe traseul Comrat Ceadir-Lunga.

- Un baiat de numai 16 ani a fost identificat in trafic de polițiști, la volanul unei mașini. Potrivit IPJ Alba, sambata, 16 mai 2020, in jurul orei 20.30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 16 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism…

- Patru soferi, dintre care doi cu alcoolemii trecute de 1 mg/l alcool pur in aerul expirat, sunt cercetati pentru refuz de prelevare de probe biologice, conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si fara permis.

- Doua masini ale Politiei au fost implicate, joi seara, intr-un accident rutier la Calarasi. Agentii aflati la bord incercau sa prinda soferul unui vehicul care avariase 5 masini si fugise de la locul faptei. Ulterior, acesta a fost prins pe o strada din cartierul Livada si dus la audieri.

- Imagini incendiu violent la firma de transport DRACARD SRL din Borșa. O mana criminala a facut prapad, 12 mașini distruse complet .foto+video Azi-noapte, in jurul orei 01.30, patrula de ordine si siguranta publica din cadrul Politiei orasului Borsa, care efectua activitati de patrulare pe strada Libertatii…

- Aglomeratia de la intrarea in tara s-a mutat de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II la PTF Nadlac I, unde, vineri dimineata, se astepta patru ore pentru tranzitare. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Filip Ionut Matei, a declarat, pentru AGERPRES, ca la Nadlac I se folosesc…

- Un tanar de 29 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce s-a urcat baut la volan, iar intr-o curba a pierdut control directiei si a intrat cu masina pe care o conducea in mai multe autovehicule parcate.

- Un sofer de 33 de ani, care era la volanul unui BMW, nu s-a ispravit cu conducerea automobilului si a tamponat violent doua masini parcate. Accidentul a avut loc, aseara, in jurul orei 22:30, pe strada Vasile Alecsandri din cartierul Telecentru al Capitalei.