Mai multe mașini avariate în Baia Mare din cauza unui șofer beat Nu mai puțin de patru autoturisme au fost avariate aseara pe o strada din municipiul Baia Mare, din cauza unui conducator auto aflat sub influența bauturilor alcoolice. Este vorba despre un baimarean in varsta de 33 de ani care, la ora 21:45, a pierdut controlul direcției de deplasare a autoturismului pe care il conducea pe strada Garii și a intrat in coliziune cu un auto parcat regulamentar. In urma impactului autoturismul parcat a fost proiectat in cel parcat in fața lui, care a fost proiectat in cel parcat in fața lui, care a fost de asemenea proiectat in cel din fața și care… da, a fost proiectat.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

