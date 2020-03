Stiri pe aceeasi tema

- Centrele comerciale Promenada Mall, Mega Mall, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, alaturi de alte mall-uri din 14 orase din Romania care fac parte din portofoliul Grupului NEPI Rockastle vor avea program de functionare redus la opt ore, incepand de luni, 16 martie, a anuntat compania detinatoare,…

- Dezvoltatorul NEPI Rockcastle a anunțat, astazi, ca toate mall-urile pe care le deține in Romania, inclusiv Shopping City Timișoara, iși vor ajusta programul de funcționare la opt ore pe zi, incepand de luni. Astfel, mall-ul din Calea Șagului ar urma sa fie deschis doar in intervalul 12.00 – 20.00.…

- In contextul actual al epidemiei de coronavirus, reprezentanții NEPI Rockastle și AFI Europe au decis sa reduca programul de funcționare a centrelor comerciale pe care le opereaza, in București și in alte orașe din țara, in urmatoarea perioada, care vor fi deschise intre 12.00 - 20.00. "Acest…

- Mai multe centre comerciale din București și din țara au anunțat ca de luni iși vor reduce programul la 8 ore. Acestea vor funcționa doar intre orele 12.00 și 20.00, dar hipermarketurile si farmaciile din centrele comerciale respective vor avea program normal, conform Mediafax.Citește și: NIMENI…

- Incepand de luni, centrele comerciale din Bucuresti, Promenada Mall, Mega Mall, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, alaturi de restul mall-urilor detinute in Romania de dezvoltatorul NEPI Rockcastle, isi vor ajusta programul de functionare la 8 ore pe zi, anunta compania intr-un comunicat.

- Mall-urile din București și Ploiești iși scurteaza programul, din cauza coronavirusului. Doar supermarketurile și farmaciile vor funcționa normal AFI Cotroceni și AFI Ploiești anunța schimbarea programului celor doua mall-uri in urmatoarea perioada, care vor fi deschise intre 12.00 – 20.00. De…

- ​Firmele mici și mijlocii din România, inclusiv din București și județul Ilfov, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat, de pâna la 450.000 de lei (aproape 94.000 euro) fiecare în programul Microindustrializare 2020, sau pâna la 250.000 de lei (52.000 de euro) fiecare…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 16 ianuarie 2020 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului Aditional semnat la Bucuresti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind…