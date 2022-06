Mai multe localități din Timiș rămân de luni fără apă. Vezi programul întreruperilor In zilele urmatoare se va efectua spalarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din județul Timiș. Ca urmare, luni, 6 iunie, intre orele 7-16 se va intrerupe furnizarea apei in Jena, iar marți, 7 iunie, intre orele 7-17 se va opri apa in Gavojdia. De asemenea, pe 6 și 7 iunie, in intervalul orar ... The post Mai multe localitați din Timiș raman de luni fara apa. Vezi programul intreruperilor appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

