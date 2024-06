Mai multe localități din județ vor rămâne fără apă potabilă din cauza caniculei. Anunțul făcut de SC APA CTTA SA ALBA Mai multe localitați din județ vor ramane fara apa potabila din cauza caniculei. Anunțul facut de SC APA CTTA SA ALBA Mai multe localitați din județ vor ramane fara apa potabila din cauza caniculei. Anunțul facut de SC APA CTTA SA ALBA Efectele caniculei se resimt și asupra consumului de apa. Vineri, 21 iunie, SC APA CTTA SA ALBA a anunțat ca este nevoita sa raționalizeze apa in mai multe localitați din județ, din cauza epuizarii […] Mai multe localitați din județ vor ramane fara apa potabila din cauza caniculei. Anunțul facut de SC APA CTTA SA ALBA Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

