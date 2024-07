Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment fara precedent: COD ROȘU de CANICULA, inclusiv in județul Dambovița , meteorologii și medicii spun ca temperaturile sunt foarte greu de suportat . Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje de avertizare: AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU Interval de valabilitate:…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje de avertizare: *AVERTIZARE METEOROLOGICA ???? COD PORTOCALIU ????* Interval de valabilitate: 12 iulie Fenomene vizate: val de caldura persistent, canicula, disconfort termic accentuat In intreg județul Dambovița, valul de caldura se va intensifica.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje: *ATENȚIONARE METEOROLOGICA ???? COD GALBEN ????* Interval de valabilitate: 9 iulie Fenomene vizate: val de caldura, canicula și disconfort termic ridicat Valul de caldura va continua sa se extinda și sa se intensifice in județul Dambovița.…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: grindina de medii dimensiuni, averse torențiale 25…30 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie. Zone vizate: – Județul Galati: Galați, Vanatori, Smardan, Șendreni; Interval de valabilitate:…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD ROSU Fenomene avertizate: grindina de medii și mari dimensiuni, vijelie puternica, averse torențiale peste 40 l/mp, frecvente descarcari electrice. Zone vizate: – Județul Botosani: Botoșani, Mihai Eminescu, Vladeni, Curtești, Bucecea; Interval de…

- Atenționare meteorologica Cod Galben in intervalul de valabilitate: 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00, pentru intreg județul Dambovița. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica In intervalul menționat, in județul Dambovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta…

- MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iunie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat Zone afectate: conform textului și harții Valul de caldura se va menține in Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și local in Crișana, Oltenia…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA ???? COD GALBEN ???? Interval de valabilitate: 13 iunie, ora 17:00 – 14 iunie, ora 06:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica, averse torențiale de 20-30 l/mp și izolat peste 40 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului de 55-70 km/h, grindina Zone afectate:…