- Vremea 28 iunie. Astazi vremea se racește, astfel ca valorile termice se vor situa sub normele caracteristice ale perioadei, in cea mai mare parte a țarii. Mai mult decat atat, avem in vigoare și o informare meteorologica de instabilitate atmosferica pana la ora 23:00. Așadar, ploile iși vor face apariția…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU. 25 iunie, ora 11.00-26 iunie, ora 04.00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica accentuata Pe intreg județul Alba vor fi averse torențiale și izolat caderi de grindina. Local cantitațile de apa vor fi de 30…40 l/mp și izolat de peste 60 l/mp (in intervale…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICACOD GALBEN Interval de valabilitate: 22 iunie, ora 11 – 22 iunie, ora 22Fenomene vizate: instabilitate atmosfericaZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in zona de munte. Aceasta se va manifesta…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pana la ora 22.00 .Potrivit ANM, luni, de la ora 12.00 la ora 22.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina…

- Atenționare COD PORTOCALIU de FURTUNA in Alba. Averse torențiale, vant, grindina. Localitațile vizate Județul Alba se afla sub avertizare Cod Portocaliu de furtuna, vineri dupa-amiaza. Pana la ora 17.15 sunt vizate localitațile Alba Iulia, Cugir, Zlatna, Ighiu, Vințu de Jos, Galda de Jos, Meteș, Șibot,…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN. Interval de valabilitate: 29 mai, ora 12.00-29 mai, ora 23.00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 21-05-2023 ora 18 Nr. mesajului : 2 Valabil de la : 21-05-2023 ora 18:40 pana la : 21-05-2023 ora 19:30 Județul Vrancea: Maicanești, Tataranu, Cioraști; Se vor semnala : descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca luni seara in mai multe zone din județele Olt, Dolj, Mehediți și Gorj sunt averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului și izolat grindina. Specialiștii au emis cod galben de vreme rea.