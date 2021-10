Stiri pe aceeasi tema

- Cinci localitati din zona Oravita-Moldova Noua au ramas, joi dimineata, fara curent electric din cauza vantului puternic, iar in urma interventiei echipelor de la compania de electricitate defectiunile au fost remediate in patru dintre acestea, pana in jurul orei 11,00, a informat Inspectoratul pentru…

- Vantul bate cu viteza de peste 100 km/ora in județul Caraș-Severin, joi dimineața, astfel ca Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod portocaliu. Potrivit ANM, in intreg județul Caraș-Severin sunt semnalate intensificari ale vantului, care la rafala vor depași local 95…

- Meteorologii anunța ca urmeaza cateva zile cu vant puternic, ploi și frig. In județul Caraș-Severin va fi cod galben de vant. In intervalul menționat, vantul va avea intensificari in sudul, estul, nord-vestul și centrul țarii, cu viteze in general de 45...55 km/h, iar local in Banat și sudul…

- Prețul real incasat de un furnizor de de energie electrica și gaze din Banat, avand incluse toate taxele, era de 2,64 ori mai mare decat din oferta comerciala, potrivit unui comunicat al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. „In urma unei reclamații primite la Comisariatul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis, sambata, un cod portocaliu de ploi abundente pentru 13 județe, dar și un cod galben de vijelii și cantitați de apa insemnate in mare parte din țara. Codul portocaliu este valabil de sambata, ora 15.00, pana duminica, ora 18.00. In intervalul menționat,…

- Eveniment Județul Teleorman, sub Cod galben de caldura și disconfort termic ridicat august 13, 2021 12:12 Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare Cod galben de caldura si disconfort termic ridicat care vizeaza județe din vestul și sud-vestul țarii și este valabila pentru…

- Aproape intreaga țara intra astazi, de la ora 12.00, sub avertizare de cod portocaliu de vijelii și grindina. Avertizarea meteo este valabila pana vineri, ora 6.00. In același timp, este valabil astazi, 5 august, și o avertizate de canicula in mai multe județe din jumatatea de sud a țarii. ANM anunța…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atenționare cod portocaliu de canicula in Muntenia, Oltenia, Banat, Crișana, sudul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Temperaturile trec de 40 de grade Celsius. Codul portocaliu de canicula intra in vigoare la ora 10.00.…