- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca incepand din 1 noiembrie 2021, mai multe rute municipale de transport public vor circula pe itinerare modificate. O dispoziție privind modificarea „Programului de transport rutier al municipiului Chișinau" a fost semnata vineri de viceprimarul capitalei,…

- O femeie si-a pierdut cunostinta dupa ce a fost agresata de mai multi pasageri dintr-un autobuz din Chisinau pentru ca a refuzat sa poarte masca de protectie. Carabinierii au fost nevoiti sa scoata femeia cu forta din transportul public.

- Restricțiile care vor fi in vigoare in București se schimba din nou, dupa confuzia generala in urma deciziilor CMBSU de vineri. Raed Arafat spune ca noile masuri intra in vigoare dupa ce se reunește din nou Comitetul pentru Situatii de Urgenta al municipiului București și publica noile decizii.…

- Traficul rutier va fi restrictionat in weekendul 4-5 septembrie in Capitala, ca urmare a unor evenimente sportive, astfel ca 46 de linii de transport in comun vor avea traseul modificat, potrivit unui comunicat al Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI),…

- Pe parcursul a doua‌ zile au fost organizate s‌edint‌e de lucru s‌i planificare cu subdiviziunile Prima‌riei cu privire la reparat‌ia in curt‌ile blocurilor, parca‌rile din oras‌ proiectele mari de infrastructura‌. Potrivit primarului general Ion Ceban, in prezent pe teritoriul oras‌ului in toate sectoarele,…

- Un accident cu implicarea unui troleibuz și un autobuz a avut loc astazi in Capitala. Incidentul s-a produs la intersecția strazilor Pușkin și Constatin Tanase din sectorul Centru.Ambele unitați de transport sunt noi.Deocamdata nu se știe daca cineva a avut de suferit.

- Municipalitatea anunța ca in acest weekend va fi suspendat traficul rutier in perimetrul sensului giratoriu de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfant cu strazile Henri Coanda, Calea Ieșilor și Ion Creanga.

- Traficul rutier in perimetrul sensului giratoriu de la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant cu strazile Henri Coanda, Calea Ieșilor și strada Ion Creanga va fi suspendat in perioada 6 - 7 august.