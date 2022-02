Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 31.01.2022 (10:00) – 01.02.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 97 de decese (56 barbați și 41 femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referința, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud,…

- Un numar de 52 de decese la pacienti infectati cu noul coronavirus - 28 de barbati si 24 de femei - au fost raportate in ultimele 24 de ore, dintre care unul anterior intervalului de referinta, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Persoanele decedate erau internate in spitale…

- Pana astazi, 10 ianuarie 2022, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.848.641 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.758.184 de pacienți au fost declarați vindecați. In total, pana astazi, 10 ianuarie 2022, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.848.641 de cazuri noi de infectare…

- Pana astazi, 27 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.803.311 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.907 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.733.309 pacienți au fost…

- As many as 89 Romanians infected with SARS-CoV-2 (47 men and 42 women) were reported dead in the last 24 hours, including ten earlier fatalities, taking the country's death toll to 56,618, shows data released on Wednesday by the Strategic Communication Group (GCS). The deceased patients had been…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in zone din 9 judete, mai precis in judetele Alba, Botosani, Cluj, Constanta, Calarasi, Ialomita, Harghita, Mures si Sibiu.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat care este situația drumurilor din țara, in aceasta dimineața. Potrivit Centrului Infotrafic , la aceasta ora (07:00) se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea sub 200 metri și izolat sub 50 de metri, pe mai multe…

- Pana astazi, 12 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.735.277 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.590 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.556.403 pacienți au…