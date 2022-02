Mai multe landuri din Germania vor să relaxeze restricţiile pentru Covid-19, chiar dacă numărul cazurilor este în creştere Germania a raportat luni 95.267 de noi cazuri zilnice, o crestere cu 22% fata de aceeasi zi a saptamanii trecute. Cu toate acestea, rata de spitalizare de sapte zile la 100.000 de persoane a scazut la 5,4, cea mai scazuta din mai mult de doua luni. Oficialii landului Bavaria au declarat luni ca statul ridica interdictia de noapte pentru restaurante si reduce restrictiile privind evenimentele sportive si culturale. Landul vecin Brandenburg, al Berlinului, urmeaza sa decida marti cu privire la relaxarea restrictiilor in comertul cu amanuntul si ar putea permite celor nevaccinati sa intre in unele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

