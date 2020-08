Stiri pe aceeasi tema

- Seceta din acest an a afectat nu doar terenurile agricole si gradinile, ci si bazinele acvatice din tara. In locul iazului din apropierea satului Radeni, raionul Calarasi, de unde vara trecuta localnicii luau apa pentru irigare sau mergeau la pescuit, a ramas doar pamintul uscat si crapat. Potrivit…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a instituit luni Cod Galben de vreme caniculara și seceta hidrologica pentru urmatoarele 7 zile. Totodata, a extins Codul Galben de pericol excepțional de incendiu.

- CHIȘINAU, 3 aug – Sputnik. Seceta a compromis in mod evident recolta de fructe și legume din acest an – acestea sunt mai puține, comparativ cu verile trecute, dar și la un preț mai mare. In unele cazuri, prețurile sunt mai mari cu 5-10 lei decat vara trecuta. In plus, anul acesta este mult…

- CHIȘINAU, 29 iul – Sputnik. Inca patru decese și zeci de persoane in stare foarte grava. Acestea sunt informațiile dimineții in contextul pandemiei noului tip de coronavirus in țara noastra. © CC0 / Pixabay / FeeLoonaVrei sa duci copilul la gradinița din 1 septembrie: Iata ce documente trebuie sa…

- Starea de urgenta in Republica Moldova se prelungeste pana la 31 august, a anuntat vineri guvernul de la Chisinau. Decizia a fost aprobata la sedinta de astazi a Comisiei Nationale Extraordinare in Sanatate Publica, condusa de premierul Ion Chicu, potrivit Agerpres.

- CHIȘINAU, 28 iun. - Sputnik. Potrivit Ministerului Sanatați, 469 de pacienți sunt in stare grava din cauza COVID-19, dintre care 30 de pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistata. Totodata, 1 181 de persoane sunt in stare de gravitate medie, iar ceilalți sunt in stare de gravitate satisfacatoare.…

- In Republica Moldova sint 57 de lacuri naturale cu suprafata totala de 62,2 km², in afara de acestea exista circa 1,6 mii de iazuri si lacuri de acumulare, сare au volumul total de circa 1,8 km³ si suprafata de aproximativ 160 km². Cele mai multe lacuri naturale se afla in vaile riurilor Prut si Nistru.…

- In Republica Moldova, pana la aceasta ora avem 6794 de persoane vindecate. Cei mai mulți pacienți care s-au recuperat dupa ce au luat boala Covid-19 se inregistreaza in Chișinau și Soroca.