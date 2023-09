Stiri pe aceeasi tema

- „Vreau sa va vorbesc despre faptul ca Ordonanta de urgenta pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii – Programul Construct Plus – a fost astazi aprobata in sedinta de Guvern. Stiti foarte bine ca am fost in prima…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, sambata, pe Facebook, ca Guvernul a aprobat o schema de 600 de milioane de euro pentru firmele romanești care produc alimente și au nevoie de investiții in unitațile de procesare. El susține ca aceasta este una dintre masurile contra inflației. Premierul Marcel Ciolacu…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca Guvernul va adopta proiectul pentru reducerea preturilor la alimente. Totodata, el a anunțat și un ajutor de 600 de milioane de euro pentru firmele romanești producatoare de alimente. Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, in deschiderea sedintei Executivului,…

