Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie-septembrie 2020, urmare a serviciilor și masurilor de stimulare a ocuparii forței de munca oferite de AJOFM Botoșani, 4.074 persoane au fost incadrate in munca, dintre care 1.547 femei.

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a evidentiat, luni, ca Educatia reprezinta unul dintre cele mai importante domenii ale unei societati, cu implicatii la toate nivelurile, iar de aceasta depinde viitorul tarii."Perioada aceasta este marcata de provocari, neliniste si incertitudine, dar…

- Pandemia vine la pachet cu multiple stari de anxietate si frica, motiv pentru care informarea este esentiala! Este foarte important sa cunosti situatia actuala din tara, masurile de preventie, dar si obiectele care nu trebuie sa lipseasca din geanta ta. In cazul in care nu ai aflat aceste lucruri pana…

- Ziarul Unirea FOTO VIDEO| Inceput de an școlar la Scoala Generala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia. Cum s-au prezentat parinții cu micuții lor, pe vreme de pandemie Astazi, 14 septembrie 2020, clopoțelul școlilor a sunat pentru prima oara in acest nou an școlar, pentru sutele de mii de elevi din Romania.…

- Nu a alergat pentru premii, nici pentru glorie. Dar are parte și de premii, și de glorie. Pentru tanarul botoșanean, linia de sosire nu inseamna și finalul cursei, pentru ca dincolo de tot ce inseamna competiție, podium, performanțe se mai afla ceva: dragostea nemarginita pentru tatal sau.

- In calitate de partener lider al Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua sa sprijine și sa monitorizeze activitatea celor 23 de start-up-uri inființate in cadrul proiectului, beneficiare ale finanțarii nerambursabile.…

- Ziarul Unirea Școala in vreme de pandemie: Cate unitați de invațamant din Romania dispun de cabinete medicale Lipsa cabinetelor medicale este una dintre problemele majore ale spațiilor de invațamant. Conform unei analize facute de organizația Salvați Copiii in 144 de școli din 135 de localitați din…

- Embargo Hub s-a nascut o data cu cea de-a doua editie a proiectului cultural Embargo Fest, care s-a desfasurat in perioada 16-19 mai 2019, la Dudestii-Vechi, si care a devenit cel mai mare festival din zona de vest a tarii. Deoarece atat proiectul Embargo Fest, cat si cele doua editii ale proiectului…