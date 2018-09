Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din statul american Massachusetts au raportat joi o serie de incendii si explozii in mai multe orase situate la nord de Boston si au evacuat mai multe cartiere din cauza mirosului pronuntat de gaz din zona, relateaza Reuters.

- Cel putin opt persoane, dintre care sase copii, au murit duminica in urma unui incendiu izbucnit intr-un cartier din orasul american Chicago, au informat oficialii locali, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile din Iran au arestat 67 de persoane intr-o operatiune de combatere a infractiunilor financiare si a coruptiei, in contextul in care tara se confrunta cu sanctiuni noi impuse de catre Statele Unite, relateaza Reuters.

- Autoritatile americane continua sa caute 16 persoane care sunt in continuare date disparute in urma unui incendiu de vegetatie devastator din nordul Californiei, soldat cu cel putin sase decese, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Cel putin 60 de persoane au murit si peste 170 sunt ranite dupa ce doua incendii de padure au scapat de sub control in apropierea Atenei. Autoritatile au cerut luni oamenilor sa-si paraseasca locuintele dupa ce vantul puternic a intetit cele mai grave...

- Peste 60 de oameni, ucisi de flacari in Grecia - Cel puțin 60 de persoane au murit și peste 170 sunt ranite dupa ce doua incendii de padure au scapat de sub control in apropierea Atenei. Autoritațile au cerut luni oamenilor sa-și paraseasca locuințele dupa ce vantul puternic a intețit cele mai grave…

- Temperaturile din termometre au luat-o razna in ultimele zile, in Japonia, iar nu mai puțin de 14 persoane au fost ucise. Ba mai mult, acestea au ingreunat interventiile in zonele afectate de inundatii, scrie Reuters.

- Autoritațile indoneziene au reușit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marți in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puțin patru persoane pierzandu-și viața, informeaza Reuters, preia Mediafax.Acest incident are loc dupa ce la…