- Cel puțin 18 persoane au murit joi in regiunea Oromiya din Etiopia dupa ce un elicopter militar s-a prabușit, relateaza agenția de presa de stat Fana, citata de Reuters.Printre cele 18 persoane decedate se numara 15 militari și trei civili. Autoritațile investigheaza cauza prabușirii…

- Autoritatile au descoperit cel putin 40 de militari afgani morti in incinta unei baze militare din regiunea Uruzgan din sudul tarii, care a fost atacata de militantii talibani saptamana trecuta, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Cel putin 60 de persoane au murit si peste 170 sunt ranite dupa ce doua incendii de padure au scapat de sub control in apropierea Atenei. Autoritatile au cerut luni oamenilor sa-si paraseasca locuintele dupa ce vantul puternic a intetit cele mai grave...

- Temperaturile din termometre au luat-o razna in ultimele zile, in Japonia, iar nu mai puțin de 14 persoane au fost ucise. Ba mai mult, acestea au ingreunat interventiile in zonele afectate de inundatii, scrie Reuters.

- Cel putin 20 persoane au fost ranite marti, in urma prabusirii unei aeronave langa orasul Pretoria din Africa de Sud, relateaza Reuters si BBC. Conform declaratiei lui Johan Pieterse, purtatorul de cuvant al serviciului de urgenta guvernamental din regiune, aeronava s-a prabusit langa drumul Moloto.…

- Autoritatile indoneziene au lansat marti o operatiune pentru a salva aproximativ 140 de pasageri de pe un feribot care s-a scufundat in largul coastei Insulei Sulawesi, accidentul soldandu-se cu cel putin patru morti, au anuntat surse oficiale citate de Reuters, preluata de agerpres. Acest…