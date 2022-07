Mai multe incendii au izbucnit în timp ce protestatarii libieni au asaltat clădirea parlamentului din Tobruk Mai multe incendii au izbucnit in timp ce protestatarii libieni au asaltat cladirea parlamentului din Tobruk, din estul țarii, pe fondul conflictului dintre fracțiunile rivale din aceasta țara. Furia fața de liderii aflați in conflict in Libia s-a aprins vineri (1 iulie), cand protestatarii au luat cu asalt cladirea parlamentului din orașul Tobruk, din estul acestuia, și au organizat cea mai mare demonstrație de ani de zile in capitala Tripoli, in vest. Protestatarii din Tobruk au acuzat parlamentul de tradare și furt de bani publici, la aproximativ opt ani de la alegere, și apoi au patruns in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

