- La propunerea primarului Ioan Popa, Programul „Cornul și laptele” trece la Reșița in subordinea municipalitații, urmand ca in anul școlar 2020-2021 elevilor sa le fie livrate aceste produse in școlile din oraș de catre Direcția de Invațamant a Primariei Reșița.Decizia de a prelua acest serviciu de la…

- Proiectul de hotarare pe care l-am inițiat pentru acordarea unor facilitați de plata a impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri nerezidențiale, datorate bugetului local al municipiului Deva, a fost aprobat astazi in ședința Consiliului Local al Municipiului Deva. Administrația…

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, Voicu Ion Valentin, susține pe blogul personal ca iși continua lupta pentru un Sector 5 altfel și enunța felul in care iși dorește sa arate acest sector și ceea ce ar face pentru renașterea lui:”Lupta mea pentru Sectorul 5 continua! Mulți m-au…

- Mai mulți caini fara stapan au fost otraviți in localitatea Periam Port din județul Timiș, acuza iubitorii de animale. Oamenii spun ca in zona unde stateau patrupedele a fost pusa mancare amestecata cu o substanța otravitoare. Un cadavru a fost dus inca de vineri la DSVSA, iar inspectorii banuiesc ca…

- „Celelalte probleme ale sectorului fiind deja rezolvate, am inceput samontam fantani aterizene”, spun bucureștenii, criticand investiția facuta inplina criza de coronavirus. Primarul Gabriel Mutu spune, inca, ca fantanile facparte dintr-un proiect de reamenajare a zonei Basarab. „Daca avem pandemieoprim…

- Prima faza a proiectului de reabilitare a pietonalei din Racadau se apropie de final. Constructorul mai are de placat cu granit aproximativ 10% din trepte, de realizat gradina urbana, care va echilibra culorile și va oferi o zona naturala și placarile cu lemn ale amfiteatrului, care vor fi ultima faza…

- Pentru oamenii fara adapost care traiesc pe strazi este aproape imposibil sa respecte recomandarile privind COVID-19. Cei care traiesc din mila altora sunt lipsiti de cele mai elementare masuri de protectie. Faptul ca autoritatile nu au luat nici o masura in privinta lor ii transforma pe acestia intr-un…

- Gheorghe Rotar, primarul Municipiului Blaj, a facut astazi un nou apel catre cetațenii din Municipiu sa nu lase „garda jos” și sa respecte cu strictețe masurile și recomandarile autoritaților, pe perioada strarii de urgența. Blajeni! In aceste zile, dramatice pentru intreaga lume, am ramas neplacut…