- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cot portocaliu care anunța „averse torențiale care vor cumula 35 – 45 l/mp, intensificari ale vantului, frecvente descarcari electrice și grindina”. Alerta vizeaza județul Caraș-Severin, mai exact zona localitații Bauțar și zina de munte de…

- Pompierii militari suceveni au intervenit pentru evacuarea apei din 11 gospodarii și un garaj, in urma ultimelor ploi torențiale. Conform unui raport transmis de Instituția Prefectului, pompierii au scos apa dintr-un garaj din municipiul Suceava, din 6 gospodarii din zona Vatra Dornei, din 3 gospodarii…

- "Am vazut raul Timiș care a depașit cotele de inundație, a avut un debit foarte mare, au fost inundate unele locuințe, terenuri agricole. Sunt situații in care ieri, de exemplu, riscam sa avem victime, au ramas 20 de persoane izolate și am reușit sa le salvam", a declarat ministrul, conform Mediafax.…

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitațiilor abundente, 25 de case, 346 de curți, 73 de beciuri și subsoluri, precum și 11 strazi din 16 județe ale țarii, au anunțat, vineri dimineața, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), potrivit Mediafax.Potrivit…

- 28 de persoane au fost evacuate, linia de cale ferata Reșița-Caransebeș a fost blocata de aluviuni, pe mai multe drumuri circulația a fost intrerupta și zeci de gospodarii au fost inundate in județul Caraș-Severin, in urma ploilor din ultimele 24 de ore. Afectate sunt proape 30 de localitați din județ.…

- Mai multe gospodarii din zece localitați din județul Timiș au fost inundate in urma ploilor abundente de joi. Opt persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Timiș, pompierii au intervenit joi in zece localitați pentru evacuarea apei din gospodarii…

- Ploile torențiale de aseara au facut ravagii in mai multe localitați din țara. Zeci de terenuri agricole au fost distruse, unele gospodarii au fost inundate, iar rafalele de vant au smuls acoperișul unei școli. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ploile se vor menține pe intreg teritoriul…

- Cod portocaliu de furtuna in localitati din judetul Bihor; instabilitate atmosferica in Timis si ceata densa in Constanta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica seara, un Cod portocaliu de furtuna pentru mai multe localitati din judetul Bihor si atentionari Cod galben de instabilitate…