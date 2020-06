Și satul Sanmiclauș, din comuna Șona, este afectat de viiturile puternice care s-au format in urma ploilor torențiale cazute astazi, 23 iunie 2020, in nord-estul județului Alba. Mai multe gospodarii din localitate au ramas izolate din cauza apelor. Potrivit ISU Alba, in acest moment este afectata de viitura localitatea Sanmiclauș, comuna Șona, unde mai multe gospodarii sunt izolate din cauza apelor in creștere. La fața locului este Grupa Operativa a ISU Alba condusa de prim adjunctul inspectorului șef și primarul comunei Șona. Se intervine cu 2 autospeciale și utilaje grele, puse la dispozitie…