- Mai multe gospodarii si drumuri au fost inundate, iar o masina a fost luata de viitura si aruncata intr-un sant, in urma furtunii de marti seara, din judetul Arad. Pe DN 7 au cazut aluviuni si se circula restrictionat, pe un sens, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un numar de 35 de gospodarii din Iaraș, județul Covasna, au fost inundate, dupa ce, in timpul nopții de sambata spre duminica, paraul care traverseaza satul a crescut mult și a ieșit din matca. Viitura a afectat și un pod, trei stalpi și trei fantani, potrivit Mediafax. Inspectoratul pentru…

- In Botosani, de pilda, zeci de gospodarii au fost inundate, dupa ce un parau s-a umflat si a maturat totul in cale. Iar in alte judete, suvoaiele au distrus podete si garduri si au „muscat” din asfalt, lasandu-i pe localnici rupti de lume. Raul Slanic, din judetul Buzau, a iesit vineri din matca,…

- Mai multe strazi principale și secundare din Alba Iulia au fost inundate dupa o ploaie torențiala care a blocat sistemele de canalizare, iar apa a ajuns și in gospodariile oamenilor. In comuna Pianu, un autoturism a fost luat de ape. O ploaie torentiala a inundat, vineri, la Alba Iulia, mai multe strazi…

- Potrivit reprezentantilor ISU Arges, in urma precipitatiilor abundente de luni dimineata, in localitatile Arefu, Maracineni si Budeasa Mica mai multe locuinte, curti, strazi si operatori economici au fost afectati. Pompierii au intervenit in localitatea Maracineni la 10 gospodarii si o societate…

- In urma precipitațiilor abundente din aceasta dimineața, in localitațile argeșene Arefu, Maracineni și Budeasa Mica, mai multe locuințe, curți, strazi și operatori economici au fost afectate, astfel: – in localitatea Maracineni: 10 gospodarii și o societate comerciala; – in localitatea Budeasa Mica:…

- O ploaie porențiala care a durat aproximativ 20 de minute a facut prapad in localitatea Pauliș, din județul Arad. In total, peste 200 de gospodarii au fost inundate, astazi, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru evacuarea apei din cateva locuințe. „Avem peste 200 de gospodarii inundate, dintre…

- Tragedia de duminica seara de la Lacul Ghioroc a șocat intreaga comunitate din Arad. Mașina in care se aflau patru tineri care tocmai se intorceau de la plaja s-a rasturnat in apa, iar șoferița și prietena ei cea mai buna au murit inecate. Iubiții lor au reușit sa se salveze. Laura Bogdanescu avea…