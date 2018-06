Stiri pe aceeasi tema

- In urma solicitarilor, la aceasta ora, fortele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta DELTA Tulcea intervin astfel: in localitatea Slava Cercheza se intervine de catre Statia de pompieri Babadag cu 1 ofiter, 4 subofiteri si 2 motopompe pentru extragerea apei din aproximativ 20 de beciuri; in localitatea…

- In jur de 15 localitati din sapte raioane erau partial fara curent electric, conform datelor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din aceasta dimineata, 22 iunie. Ofiterul de presa IGSU, Liliana Puscasu, a declarat pentru IPN ca in urma precipitatiilor puternice de vineri seara, pompierii…

- Mai multe gospodarii au fost inundate și un drum județean blocat de aluviuni in Munții Apuseni, joi, dupa furtuna. Potrivit ISU Alba, Stația Campeni intervine in localitațile Ponorel și Valea Besești in comuna Vidra pentru evacuarea apei din cinci gospodari (curți). Comitetul Local pentru Situații…

- Douazeci si trei de localitati din 12 judete au fost afectate de ploile torential, in ultimele 24 de ore, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din zeci de gospodarii si subsoluri. Au fost avariate sapte autoturisme si blocate opt tronsoane de drum. Luni dimineata, o localitate din Dambovita este…

- In urma ploilor torențiale inregistrate pe teritoriul Republicii Moldova in perioada 16-17 iunie curent, mai multe localitați au fost afectate, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Mai multe gospodarii din Ciuruleasa au fost inundate, doua autoturisme parcate si un garaj au fost luate de ape, iar drumul national care strabate localitatea a fost blocat cu aluviuni pe aproximativ 200 de metri, in urma precipitatiilor abundente inregistrate vineri in zona Muntilor Apuseni, a informat…

- Saizeci de localitati din treisprezece judete au fost afectate de ploile torentiale si de furtunile din ultimele 24 de ore, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precizand ca au fost inundate aproape 60 de locuinte, iar 82 de copaci s-au prabusit, 29 de masini fiind...

- Pompierii de la Garda de Interventie Negresti, cu sprijinul Serviciului de Voluntari pentru Situatii de Urgenta, intervin, luni, pentru degajarea apei din trei gospodarii situate intr-o zona cu case din orasul Negresti. Potrivit autoritatilor, nu este necesara evacuarea persoanelor din respectivele…