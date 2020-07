Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii nu mai au respect, adulții și-au pierdut rabdare. Un minor a agresat un batran care a reacționat violent. Poliția a deschis un dosar penal cu privire la savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. O discuție in contradictoriu intre doua persoane crescute in perioade diferite a degenerat…

- Polițiștii rutieri cerceteaza cinci barbați pentru conducere sub influența alcoolului. Aceștia se aflau in trafic, in județul Arad, conducand autoturisme sau motociclete in momentul in care au fost trași pe dreapta.

- Un filmuleț postat pe o rețea de socializare arata cum mai mulți tineri s-au luat la bataie, pe plaja din Vama Veche. Polițiștii fac cerecetari in acest moment, conform news.ro Ei au au precizat ca nu au fost sesizati cu privire la acest incident si ca nimeni n-a depus vreo plangere. Incidentul s-ar…

- O adolescenta de 16 ani din Arad a fost cautata toata noaptea de Poliție, dupa ce și-a sunat mama sa ii spuna ca e urmarita de un barbat inarmat cu sabie și pistol. Totul a fost o inscenare, pentru ca fata sa stea cu iubitul ei, potrivit Mediafax.Vineri seara, o femeie din Arad a sesizat prin…

- De ultima ora! Fata rapita din Borsa a fost GASITA. Vezi unde au localizat-o politistii ”Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orasul Borsa, judetul Maramures, a fost urcata cu forta de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragos…

- O tanara de 18 ani din Maramureș a fost ucisa in bataie de iubitul ei și lasata intr-o casa parasita. Descoperirea macabra a fost facuta de un cioban, potrivit ziarului Baia Mare.Descoperire macabra facuta sambata de uncioban in Vișeul de Sus, județul Maramureș.Barbatul a gasit cadavrul unei femei…

- Totul a pornit de la declarația ministrului afacerilor interne care deplangea salariile mici ale polițiștilor din M.A.I. fața de cele ale polițiștilor din local: „Polițiștii locali sunt in subordinea primariilor, s-au marit salariile la primarii și in mod automat funcționarii de acolo au salarii foarte…

- Autoritatile din Arad au amenajat, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, culoare ca la aeroport, masura fiind luata pentru a se putea mentine distanta intre oameni, in conditiile in care Directia de Sanatate Publica (DSP) a atras atentia ca exista risc de raspandire a noului coronavirus. Seful…