Mai multe femei care au fost supuse unor examinari ginecologice fortate pe Aeroportul din Doha, vor da in judecata Qatarul in justitia din Australia, și cer despagubiri, a anuțat, luni, Damian Sturzaker, avocatul care le va reprezenta pe victime in instanța, transmite AFP. Pasagerele de la zece zboruri ale Qatar Airways cu plecare de la […] The post Mai multe femei dau in judecata Qatar, pentru ca au fost supuse unor examinari ginecologice forțate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .