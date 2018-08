Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani și un barbat de 55 de ani au fost salvati joi, dintr-o fosa septica din localitatea Ploscuteni. Pompierii au fost solicitați sa intervina in localitatea Ploscuțeni, unde doua persoane au ajuns, din cauze inca necunoscute, intr-o fosa septica. Barbatul in varsta…

- Ieri, 11 iulie 2018, politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice in timp ce actionau pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primara și comercializarea materialului lemnos, pe strada…

- Un transport de lemn fara acte a fost oprit miercuri de Politie la Alba Iulia, soferul autoutilitarei a fost amendat, iar materialul lemnos, confiscat. Autovehiculul ce transporta ilegal lemn a fost oprit pe strada Regimentul V Vanatori din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, in 11 iulie, politistii din…

- Elevii Școlii Gimnaziale Vizantea Razașeasca au participat ieri (marți) la un concurs de educație rutiera. Cu o tradiție de peste 10 ani, concursul a fost organizat de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vizantea Livezi in baza unui protocol de colaborare incheiat cu Școala Gimnaziala Vizantea…

- La data de 05.06.2018, in jurul orei 11.30, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata telefonic de o femei in varsta de 76 de ani, din Deva, cu privire la faptul ca fratele sau a permis accesul in locuința a doi barbati necunoscuti, care susțineau ca efectueaza activitați de verificare a instalației…

- Zimnicean lasat fara masina intr-o benzinarie din Giurgiu in Eveniment / on 05/06/2018 at 13:24 / Urmarire ca-n filme pe strazile din Giurgiu, dupa ce un zimnicean a anuntat politia ca, sub amenintarea unui cutit, a fost lasat fara masina intr-o benzinarie. Echipajele de politie plecate in…

- La data de 21 mai a.c., ora 15.55, pe DN 2 E 85, pe raza comunei Golești, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat, de 20 de ani, din județul Bacau, care a fost inregistrat de aparatul radar circuland pe raza comunei Popești, cu viteza de 104 Km/h.In…

- IDENTIFICATI SI RETINUTI PENTRU TALHARIE Politistii din cadrul Secției 9 Politie Rurala Odobesti au identificat si retinut, pentru 24 de ore, doi barbati banuiti de comiterea unei talharii. La data de 14 mai a.c., ora 18.10, polițiștii Secției 9 Politie Rurala Odobești au fost sesizați de catre…