Mai multe femei agresate sexual pe stradă, în sectorul 1 al Capitalei. Suspectul a fost reținut Un tanar in varsta de 25 de ani a fost reținut de polițiștii din Capitala, fiind suspectat ca ar fi agresat sexual mai multe femei, pe strada, in Sectorul 1. Conform unui comunicat de presa transmis joi de Poliția Capitalei, cercetarile au fost declansate in cursul lunii iulie, cand politisti ai Sectiei 1 au fost […] The post Mai multe femei agresate sexual pe strada, in sectorul 1 al Capitalei. Suspectul a fost reținut first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

