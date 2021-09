Stiri pe aceeasi tema

- Cu o situație neplacuta se confrunta locuitorii de pe strada Șomcutului din Dej, care la fiecare ploaie se gasesc in imposibilitatea de a efectua simple sarcini casnice. Totul din cauza canalizarii, care se umple rapid și nu se mai golește. Problema vine de la pompele care ar trebui sa goleasca sistemul…

- Prefectura Cluj a dat azi publicitații noile masuri valabile in unitațile administrativ-teritoriale de pe raza județului, in funcție de incidența cazurilor noi confirmate de Covid-19 in fiecare localitate. Hotararea nr. 185 din 18 septembrie 2021 privind stabilirea unor masuri de diminuare a impactului…

- Un tanar de 22 de ani din Galgau a murit in aceasta dimineața, la spital, dupa ce noaptea trecuta a fost implicat intr-un grav accident de circulație la intrare in Dej. Dragoș Raul circula dinspre Beclean, spre Dej, iar in jurul orei 02:50, ajuns pe strada Bistriței la intrare in oraș, din cauza neatenției…

- Polițiștii din cadrul poliției municipiului Dej, alaturi de cei ai Secției 5 Poliție Rurala au derulat o serie de activitați de investigare a unor fapte de furt, comise in municipiul Dej și in comunele arondate, in decursul anului 2021. Faptele savarșite prin sustragerea unor bunuri din imobile, anexe…

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineața, in urma unui accident care a avut loc pe drumul național 1C, intre Dej și Gherla. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, evenimentul rutier s-a produs pe raza localitații Nima, in urma acestuia fiind inregistrate doua victime. Conform polițiștilor,…

- Un puternic incendiu a izbucnit la un atelier de reparații din municipiul Dej, luni dimineața, in jurul orei 06:00. Atelierul a fost distrus in totalitate.„Doua autospeciale și un echipaj SMURD, alertat preventiv, au intervenit in aceasta dimineața pentru a stinge flacarile care au cuprins un imobil,…

- Suntem Produs de Cluj, cel mai fain targ din Ardeal, de zece ani strabatem lumea și țara pentru a arata tuturor nestematele moștenirii noastre imateriale. Respectam trecutul, prețuim tradiția și ne onoram strabunii pastrand, promovand și ducand mai departe zestre inestimabila lasata noua, cultura populara…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Dej și-a pierdut viața joi dupa amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita in plin la o trecere la nivel cu calea ferata din Gherla. Tragicul eveniment s-a petrecut in jurul orei 14.20 la trecerea la nivel cu calea ferata de la […] Articolul Accident…