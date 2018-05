Mai multe explozii s-au nregistrat n Siria n urma unui presupus atac israelian O serie de explozii s-au inregistrat marți seara intr-o zona aflata la sud de Damasc, unde se crede ca se afla o baza militara iraniana, a relatat presa de stat siriana, indicand ca exploziile ar fi rezultatul unui presupus atac aerian al forțelor israeliene, relateaza cotidianul Times of Israel, citat de Mediafax. Un oficial militar sirian a declarat ca "Israelul a vizat o poziție a armatei siriene la sud de Damasc". Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de explozii s-au inregistrat marti seara intr-o zona aflata la sud de Damasc, unde se crede ca se afla o baza militara iraniana, a relatat presa de stat siriana, indicand ca exploziile ar fi rezultatul unui presupus atac aerian al fortelor israeliene, relateaza cotidianul Times of Israel.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES…

- Ministerul Apararii din Israel a anuntat marti ca amana un test al sistemului Arrow 3 de interceptare a rachetelor cu raza lunga de actiune, prevazut sa aiba loc in Alaska (Statele Unite), pentru a asigura "maxima pregatire" a bateriei defensive, transmite agentia EFE.Decizia a fost luata…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si-a exprimat sambata sustinerea pentru loviturile aeriene impotriva Siriei, lansate noaptea trecuta de SUA, Franta si Regatul Unit, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Potrivit postului public de radio, Israelul a fost anuntat dinainte despre riposta…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si-a exprimat sambata sustinerea pentru loviturile aeriene impotriva Siriei, lansate noaptea trecuta de SUA, Franta si Regatul Unit, informeaza AFP. Potrivit postului public de radio, Israelul a fost anuntat dinainte despre riposta la presupusa folosire a unui…

- Israelul nu va accepta 'ancorarea' iraniana in Siria, a afirmat marti ministrul israelian al apararii Avigdor Lieberman, dupa lovituri aeriene asupra unei baze militare in Siria, atribuite statului israelian, informeaza AFP. 'Nu vom permite ancorarea iraniana in Siria, indiferent care va…

- China s-a declarat marti impotriva oricarei riposte militare 'impulsive' in Siria, in conditiile in care presedintele american Donald Trump a promis un raspuns 'in forta' contra guvernului sirian dupa un presupus atac chimic, informeaza AFP. Acest presupus incident care a avut loc la…

- In urma raidurilor israeliene din Siria de sambata, precedate de intruziunea unei drone iraniene in spatiul aerian israelian si a doborarii unui avion de lupta israelian, tot mai multi analisti din Israel evoca spectrul unui razboi cu Iranul.