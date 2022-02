Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile separatiste sustinute de Rusia din estul Ucrainei au anuntat, vineri seara, ca o masina a explodat langa cladirea guvernului lor din centrul orasului Donetk, a informat agentia de presa TASS, preluata de Reuters. Agentia de presa Interfax din Rusia a relatat la randul ei ca nimeni nu a…

- Un puternic sunet de sirene a fost auzit vineri dupa amiaza, 18 februarie, in centrul orasului Donetk, capitalei republicii omonime separatiste proruse din estul Ucrainei, unde mai devreme liderul local a anuntat evacuarea populatiei civile catre Rusia de teama unei ofensive a armatei ucrainene, intentie…

- Forțele guvernamentale ucrainene și separitiștii din estul țarii, susținuți de Rusia, au continuat vineri acuzațiile de bombardamente și alte incalcari ale armistițiului in regiunile separtiste Donețk și Luhansk, pe masura ce tensiunile continua sa creasca in regiune, relateaza The Guardian și Reuters…

- La randul lor, rebelii din estul Ucrainei au acuzat fortele guvernamentale ca au lansat tiruri de artilerie si mortiere in trei incidente, vineri, a relatat Interfax, citata de Reuters. Unul din cele trei bombardamente semnalate a vizat satul Petrivske din regiunea Donetk, la ora 05:30 locala (03:30…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…

- Ucraina a cerut marti o intalnire urgenta cu Rusia si OSCE, dupa ce parlamentul rus a cerut Moscovei sa recunoasca independenta teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, informeaza Reuters citand agentia de presa Interfax Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu a incercat sa se impotriveasca aspiratiilor pro-occidentale ale Ucrainei si a oferit opinii in timpul vizitei sale de saptamana aceasta la Kiev, nu propuneri, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, relateaza Reuters. ”Nu a existat nicio…

- Ucrainenii, in special cei din estul țarii, au temeri tot mai mari ca eforturile straine vor aduce pacea in țara lor. Pe masura ce confruntarea internaționala intre Rusia și Occident cu privire la Ucraina continua, locuitorii iși pierd speranța ca totul se va incheia pașnic. Creșterea tensiunilor intre…