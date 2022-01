Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de 15 ani de la caminul Colegiului de Servicii in Turism Napoca din Cluj-Napoca, de pe strada Taberei, acuza ca a fost harțuita de pedagog. ”La caminul Colegiului de Servicii in Turism Napoca din Cluj-Napoca, in 11 Ianuarie, un barbat, pedagog al caminului, pe nume C.C., a facut avansuri unei…

- Agentia de turism Eximtur din Cluj-Napoca spune ca reluarea zborurilor si calatoriile interne au sustinut revenirea, astfel ca anul acesta si-a crescut afacerile la 150 de milioane de lei (circa 30 mil. euro). Vacantele exotice sunt cele care au sustinut extrasezonul.