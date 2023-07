Primaria Jitia continua procesul de asfaltare a drumurilor locale. In acest sens are in derulare un proiect ce vizeaza modernizarea drumurilor de interes local in comuna, in valoare de aproape 4 milioane de lei. „Obiectul proiectului consta in modernizarea drumurilor de interes local in comuna Jitia, județul Vrancea, pentru un numar de 4 strazi in […] Articolul Mai multe drumuri locale din Jitia vor fi asfaltate apare prima data in Monitorul de Vrancea .