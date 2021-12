Mai multe drumuri comunale din Bolotești vor fi modernizate Primaria Bolotești va consolida mai multe drumuri afectate de precipitațiile abundente din luna iunie 2019. Compania Naționala de Investiții a scos din nou la licitație serviciile de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari pentru obiectivul de investiții „Construire șanțuri, rigole betonate și consolidari drumuri comunale in comuna Bolotești, județul Vrancea“. Asta dupa ce la prima […] Articolul Mai multe drumuri comunale din Bolotești vor fi modernizate apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

