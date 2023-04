Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea Ambasadei Statelor Unite de la Khartoum a fost suspendata din cauza luptelor din Sudan, personalul si apartinatorii acestuia fiind evacuati in siguranta de Armata americana, a anunțat secretarul de stat Antony Blinken. El a precizat ca masura este una temporara si a fost luata ”din cauza…

- Zeci de pasageri au ramas blocați pe Aeroportul Otopeni, dupa ce nu s-au putut imbarca in zborul spre Germania in prima zi de Paște. Aceștia susțin ca Wizz Air ar fi vandut mai multe bilete, decat locurile disponibile, iar compania neaga acuzațiile. 180 de pasageri aveau programat in prima zi de Paște…

- Liderul social-democrat Marcel Ciolacu a afirmat ca PSD va insista in Parlament, la dezbaterile privind legile Educatiei, ca noile reglementari sa restabileasca autoritatea profesorilor, facand referire la profesoara din Prahova care a fost umilita de elevi sau cea din Capitala care a fost injunghiata…

- Trei hackeri din Capitala au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, ei fiind acuzati ca au spart conturile bancare ale unor persoane, de unde au sustras in total suma de 10.000 de euro. Cei trei sunt acuzati de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti de savarsirea infractiunilor de fals informatic…

- Mario Iorgulescu, fugit in Italia la doua saptamani dupa ce a provocat un accident mortal in Capitala, beat și drogat la volan, a fost condamnat in prima instanța, de magistrații Tribunalului Bucuresti, la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare. Decizia poate fi atacata cu apel. In septembrie…

- Cea mai mare grupare de traficanți de droguri care aduceau cocaina in București dar și in alte orașe mari din țara a fost destructurata de polițiști și procurori. Conform DIICOT, opt traficanți, dintre care doi de cetațenie albaneza, transportau cocaina și heroina din Olanda, in compartimente special…

- Cinci rute spre Italia și Spania vor fi suspendate pana in octombrie și chiar noiembrie de compania aeriana maghiara Wizz Air. Cursele decolau de pe aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași și Sibiu, anunța Boardingpass. Prima ruta suspendata abia fusese inaugurata pe 3 ianuarie 2023. București…