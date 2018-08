Stiri pe aceeasi tema

- Un oficiu postal din municipiul Arad a fost spart de hoti, in noaptea de joi spre vineri, usa dislocata fiind observata de trecatori abia vineri dupa-amiaza, in conditiile in care este zi nelucratoare si oficiul era inchis. Politistii fac cercetari, iar din primele informatii rezulta ca au fost furate…

- Circulatia rutiera pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta a fost reluata pe a doua banda la kilometrul 27, in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov, dupa ce anterior traficul a fost oprit pentru lichidarea unui incendiu produs la un autoturism.

- Directorul Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Musca, care a cerut impușcarea mistreților, deoarece raspandesc pesta porcina, a fost vizitat sambata de ministrul Fifor. Fermierul sustine ca l-a convins pe ministru sa ridice problema pestei in CSAT. (Cele mai bune oferte laptopuri) Dimitrie…

- Un tanar care s-a urcat pe plafonul autoturismului in timp ce acesta era in mers, imagini ale gestului teribilist fiind postate pe Facebook, a fost identificat de politisti si amendat cu suma de 1.160 de lei, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Lorena Radu.O fotografie cu…

- In urma unei acțiuni pentru depistarea persoanelor care nu respecta legislația privind transportul de material lemnos, polițiștii au depistat in trafic un barbat de 35 de ani, din Șagu, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 7, pe raza localitații Lipova. In urma controlului autoturismului, in interiorul…

- Lovitura data de hoti la un oficiu postal din Arad, in noaptea de luni spre marti. Descoperirea a fost facuta azi-dimineata de angajati, care au ajuns la locul de munca si au gasit usa sparta. Oficiul postal care a cazut prada hotilor se afla in cartierul Micalaca. Totul era intors pe dos. Sertarele…

- Mai multe colete cu produse comandate de pe Internet au fost furate, in noaptea de luni spre marti, dintr-un oficiu postal din orasul Arad, valoarea prejudiciului fiind in curs de stabilire, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie…

