- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, azi, o serie de masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Printre restricțiile care vor fi impuse la nivel local incepand cu 1 august, se numara și obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise. ...

- Purtatul maștii in aer liber in zonele aglomerate, dar și limitarea programului pentru anumite terase și cluburi sunt doar cateva dintre noile masuri anuntate astazi, 28 iulie, de premierul Ludovic Orban. „Singurele discuții sunt legate de limitarea programului la cluburi și terase, dar numai in anumite…

- Politistii au verificat, in noaptea de sambata spre duminica, modul in care se respecta masurile de prevenire a infectarii cu SARS-CoV-2 in mai multe cluburi si terase din statiunea Mamaia.

- Doua terase și doua cluburi din Mamaia au fost amendate, in noaptea de sambata spre duminica, de polițiștii din Constanța, pentru nerespectarea normelor de siguranța sanitara și neasigurarea distanțarii...

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat ca in luna iulie au fost aplicate peste 12.000 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea masurilor de protecție sanitara in valoare de aproape 4,5 milioane de lei. Aproape 900 dintre amenzi au fost date proprietarilor de terase.Citește…

- Timp de trei zile, la nivel național, Poliția Romana a acționat pentru verificarea respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, la terase, baruri, plaje, cluburi in aer liber. Verificarile au vizat in special transportul in comun și activitațile de divertisment. In acțiunile de ieri…

- Amenzi de 143.000 de lei aplicate mai multor cluburi și terase din Capitala. Politistii din București au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante. Activitatea unei societati comerciale a fost suspendata. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului…

- Politisti de la DGPMB au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante din Capitala, fiind aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei societati comerciale a fost suspendata. Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis AGERPRES, in cursul…