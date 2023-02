Stiri pe aceeasi tema

- "Coșuri de pe primarie au cazut pe mașini. Este o cladire veche, de cel puțin 100 de ani, era prevazuta cu coșuri pentru sobe. Intensitatea și durata au fost mai mari decat ieri” a declarat primarul din Targu-Jiu, Marcel Romanescu.Primaria Targu Jiu a fost evacuata.Și la Motru a fost panica in urma…

- Mai multe avarii s-au produs la cladiri și mașini in urma cutremurului cu magnitudinea 5,7 produs marți in Gorj. Mai multe apeluri la 112 au fost inregistrate dupa seism, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cutremur puternic in Romania, la Drobeta Turnu Severin s-a resimțit destul de puternic, este posibil sa aiba loc replici, in ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 15 km. Cel mai mare cutremur de pana…

- In cazul unui cutremur major in Romania, cu intensitate de 7,4 – 8,1 MW, vor fi peste 350.000 de cladiri rezidențiale ce vor fi grav avariate, iar numarul de persoane grav ranite sau decedate va fi de peste 45.000. Aceasta este predicția pe care statul roman, prin Inspectoratul General pentru Situații…

- Pompierii doljeni au intervenit, ieri, pentru taierea copacilor rupți sub greutatea zapezii și cazuți pe mai multe autoturisme. In total, 12 mașini au fost avariate de copacii cazuți. Prima ninsoare din acest an a dus la ruperea mai multor copaci, care au avariat 12 autoturisme. Din fericire, nici o…

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice caracterizate prin viscol, ninsori abundente si vant puternic, in ultimele 24 de ore 28 ianuarie, ora 07 29 ianuarie, ora 07 , s au inregistrat efecte in 123 localitati din 18 judete AG, BC, BR, BZ, CL, CT, DB, DJ, GL, GR, HD, IF, PH, TR, TL, VL, VS si…

- DN 73A, spre stațiunea Rașnov, a fost blocat in aceasta dimineața de un copac care s-a prabușit pe carosabil. Trunchiul era marcat de reprezentanții DRDP Brașov și urma sa fie taiat de angajații de la ocolul silvic. In cadere copacul a avariat doua mașini care erau in trecere. Este blocat și un drum…

- O persoana a decedat si opt persoane au fost ranite, duminica, in regiunea rusa Belgorod, in urma bombardamentelor efectuate de fortele ucrainene, potrivit guvernatorului regional, relateaza CNN . ”O persoana a murit. Se stie ca barbatul a venit la noi din Tambov si lucra ca antreprenor in constructii”,…