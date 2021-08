Mai multe cauciucuri uzate au luat foc pe platforma industrială a Municipiului Sebeș Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 24 august 2021, pe platforma indistriala a Municipiului Sebeș, an zona fostului CPL Sebeș, fiind degajate cantitați mari de fum. Așa cum se poate observa și in imaginile care au fost postate pe internet, fumul gros poate fi vazut ieșind din curtea fabricii din localitate. Din primele informații este vorba despre mai multe cauciucuri care ard pe fosta platforma a CPL Sebeș. Știre in curs de actualizare… The post Mai multe cauciucuri uzate au luat foc pe platforma industriala a Municipiului Sebeș first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

