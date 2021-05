Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul a deschis, sambata, granita sa terestra cu Gaza si a trimis zece ambulante in enclava palestiniana pentru a evacua si trata in spitalele sale palestinieni raniti in urma bombardamentelor israeliene, potrivit Reuters. Ambulanțele au intrat in Gaza la trecerea Rafah, care altfel este inchisa timp…

- Israelul a lansat atacuri aeriene extinse și bombardamente de la sol, vineri, împotriva unei rețele de tuneluri subterane din Gaza, pe fondul atacurilor persistente cu rachete asupra orașelor israeliene. Bilanțul deceselor a ajuns la 127, dintre care 119 palestinieni și 8 israelieni. Printre morți…

- Armata israeliana a distrus partial, prin raiduri aeriene, in cursul noptii, reteaua de tuneluri din Fasia Gaza, un sistem strategic utilizat de militantii islamisti care lanseaza atacuri cu rachete, iar...

- Israelul a lansat atacuri aeriene extinse și bombardamente de la sol, vineri, impotriva unei rețele de tuneluri subterane din Gaza, pe fondul atacurilor persistente cu rachete asupra orașelor israeliene. Bilanțul deceselor a ajuns la 127, dintre care 119 palestinieni și 8 israelieni.

- Israelul a lansat atacuri aeriene extinse, vineri, impotriva unei rețele de tuneluri subterane din Gaza, pe fondul atacurilor persistente cu rachete asupra orașelor israeliene. Bilanțul deceselor a ajuns la 127, dintre care 119 palestinieni și 8 israelieni. Printre morți sunt și femei și copiii.

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…

- Cel puțin 90 de oameni au fost uciși sambata, dupa ce forțele de ordine au deschis focul asupra manifestanților pro-democrație, relateaza Reuters. Este cea mai sangeroasa zi de cand armata a preluat puterea. Un doctor care iși risca viața pentru a-i trata pe aceștia a descris pentru The Guardian ororile…