- Unsprezece cartiere rezidentiale din sudul capitalei Chinei, Beijing, se afla in izolare din cauza aparitiei unui nou focar de coronavirus intr-o piata din apropiere, au anuntat sambata autoritatile, citate de agentia AFP, noteaza Agerpres. Sapte cazuri de contaminare cu COVID-19 au fost inregistrate…

- Pacientii diagnosticati cu hipertensiune arteriala si spitalizati din cauza COVID-19 prezinta un risc dublu de deces in comparatie cu cei care nu sunt afectati de aceasta patologie, potrivit concluziilor unui studiu publicat vineri in revista medicala European Heart Journal, informeaza AFP. ''Este…

- Peste 1.100 de persoane din Dambovita sunt in izolare la domiciliu, numarul lor crescand semnificativ dupa ce la Arctic Gaesti a fost descoperit un focar de COVID-19 in urma testarilor efectuate, anunța Agerpres.Prefectura Dambovita a informat marti ca se afla in izolare la domiciliu 1.112 persoane…

- Prim ministrul australian, Scott Morrison, ceruse in prealabil o ancheta internationala care sa investigheze cauzele aparitiei pandemiei coronavirus si felul in care aceasta s-a raspandit in intreaga lume. Totul pe fondul acuzatiilor venite din tot mai multe state, in special cele din Uniunea…

- Focar uriaș de coronavirus in județul Neamț, la un centru pentru persoane cu handicap, unde peste 160 de persoane, angajați și beneficiari, au fost infectate. Este vorba despre 100 de pacienți și 67 de angajați. “Salariatii COVID-19 pozitivi, aflati in izolare preventiva la domiciliu, au fost internati,…

- Diplomati chinezi au abordat responsabili ai guvernului german cu scopul de a-i incita sa exprime opinii pozitive asupra gestionarii de catre Beijing a epidemiei de COVID-19, a declarat Ministerul de Interne german , intr-o scrisoare pe care Reuters a putut-o sa o consulte duminica. "Guvernul german…

- Kim Myong, care deținea un rol important in guvernul de la Phenian, spune ca este "minciuna absurda" sa pretindem ca țara nu are cazuri de coronavirus și ca, foarte probabil, numarul adevarat "depașește imaginația". "China a lansat o ampla campanie internationala pentru a contesta originea…