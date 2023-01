Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, a anunțat ca a fost publicata lista cererilor de finanțare aprobate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C5 – Valul Renovarii! Vestea foarte buna este ca Municipiul Targoviște a reușit depunerea cu succes a patru cereri de…

- Vești excelente pe final de an pentru municipiul Targoviște! A fost publicata lista cererilor de finanțare aprobate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C5 – Valul Renovarii, in cadrul careia Targoviștea este prinsa cu 50.500.000 lei din fonduri europene. ”Municipiul Targoviște…

- Unitatea de invatamant a fost construita la Falticeni, intr-un timp record, de trei luni si trei saptamani, desi termenul limita era abia vara anului viitor. Cladirea este dotata cu panouri fotovoltaice si tehnologie de ultima generatie. Este primul obiectiv construit cu finantare din PNRR prin programul…

- Administratia Nationala “Apele Romane” a anuntat, in aceasta saptamana, ca intentioneaza sa modernizeze barajul de la Surduc. Obiectivul face parte dintr-un proiect national propus de ANAR, care vizeaza modernizarea a 20 de baraje aflate in administrarea “Apelor Romane”, proiect in valoare de peste…

- Fostele cinematografe din Galati vor fi reabilitate si modernizate cu fonduri europene, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu. Potrivit acestuia, cele trei cinematografe – Tiglina, Dacia si Flacara -, aflate in stare de ruina,…

- "Pana in prezent, am semnat 437 de contracte, in valoare totala de 5.262.797.951,55 lei, pentru componentele C5 ndash; Valul Renovarii, C10 ndash; Fondul Local si C15 ndash; Educatie din Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR " ndash; a anuntat ministrul dezvoltarii, Cseke Attila."Componentele…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat 10 noi contracte, in valoare totala de 32.506.090,72 lei, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta, care vizeaza renovarea si cresterea eficientei energetice la cladiri publice. ‘Aceste contracte se…

- Comuna Bogda a semnat astazi, 24 octombrie, un contract in valoare de 480.000 de euro pentru reabilitarea a opt case tradiționale din satul aparținator Charlottenburg, singurul sat rotund din Romania. Reabilitarea caselor se va face in baza unui proiect depus de comuna, care a obținut finanțare in cadrul…