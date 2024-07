Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, marti, depunerea unui proiect in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in vederea modernizarii mai multor biblioteci din judet. Vicepresedintele CJ Covasna, Jakab Istvan Barna, a precizat ca proiectul vizeaza renovarea a doua biblioteci…

- Proiectul “Renovare integrata – consolidare seismica si renovare energetica moderata a cladirii in care iși desfașoara activitatea Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava”, promovat in cadrul Planului National de Redresare și Reziliența, intra intr-o noua etapa, a anunțat prefectul Alexandru…

- In comuna Limanu va fi infintat un centru de colectare prin aport voluntar. Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni de la data emiterii ordinului de incepere, respectiv de la predarea amplasamentului.Primaria Limanu, judetul…

- Aceste doua scanere, plasate in Biroul Vamal Albița, vor permite un control vamal mai rapid și mai precis al bunurilor aflate atat in camioane, cat și in mijloacele de transport persoane. Unul este relocabil și va fi utilizat pentru controlul autoturismelor, in vreme ce al doilea este o noutate, fiind…

- The post Comunicat de presa lansare proiect: Proiectul C11-PI1-8: „Cu bicicleta prin vest – traseu cicloturistic”, din Investiția I.4 „Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, Componenta 11 – Turism și…

- Proiectul privind reabilitarea energetica a sediului Primariei Navodari a fost inclus pe lista publicata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru proiectele aprobate si finantate din PNRR Planul National de Redresare si Rezilienta. Pentru a se crea premisele executiei lucrarilor…

- Consiliul Judetean Covasna a semnat, astazi, contractul pentru achizitionarea unui lot de 19 microbuze electrice pentru elevi, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), informeaza conducerea institutiei. Potrivit sursei citate, microbuzele vor ajunge in mai multe localitați din…

- Primaria Constanta cumpara prin procedura simplificata lucrari de executie aferente obiectivului de investitii "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei cu program prelungit Casuta de Turta Dulce, Constanta".Valoarea totala estimata este de 5.991.631.03 lei.Proiectul " se afla in implementare…