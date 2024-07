Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, marti, depunerea unui proiect in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in vederea modernizarii mai multor biblioteci din judet. Vicepresedintele CJ Covasna, Jakab Istvan Barna, a precizat ca proiectul vizeaza renovarea a doua biblioteci comunale, aflate in localitatile Catalina si Chichis, si dotarea cu aparatura moderna a […] Articolul Mai multe biblioteci din judet, incluse intr-un proiect de modernizare finantat prin PNRR apare prima data in Mesagerul de Covasna .