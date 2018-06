Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a primit marti multiple amenintari cu bomba referitoare la locatii din orasul Rostov-on-Don unde au loc meciuri in cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, a anuntat serviciul de presa din regiunea...

- Un hotel din orasul rus Rostov-on-Don, unde au loc meciuri in cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, a fost evacuat de politie marti, a anuntat personalul de la Topos Congress-Hotel, relateaza Reuters. Foto: (c) Marko Djurica / REUTERS Potrivit Reuters, persoane de la fata…

- Suporterii veniti din Japonia, sa sustina nationala de fotbal la Cupa Mondiala din Rusia, au dat dovada, inca o data, de un spirit civic iesit din comun. La fel au procedat si fanii senegalezi, dupa meciurile de la CM 2018.Zeci de niponi au fost filmati la finalul meciului contra Columbiei, castigat…

- Selectionata Suediei a invins reprezentativa Coreei de Sud cu scorul de 1 0 0 0 , luni, pe stadionul din Nijnii Novgorod, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, transmite Agerpres.ro. Suedia a obtinut o victorie meritata, dintr un penalty transformat de Andreas Granqvist 65 , dupa un meci…

- Unele site-uri care transmit meciurile online de la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia prezinta riscuri de securitate, prin care infractorii cibernetici promoveaza campanii menite sa compromita dispozitivele...

- Campionatul Mondial de fotbal din Rusia incepe pe 14 iunie și se incheie in 15 iulie. Toate meciurile sunt transmise in direct la TVR. Iata programul competiției (rezultatele și clasamentele vor fi consemnate in timpul desfașurarii turneului): Grupa A 14 iunie, ora 18:00 (Moscova,…

- Cea mai buna tenismena a momentului a aparut intr-un clip de promovare al Campionatul Mondial de Fotbal 2018, din Rusia, alaturi de alte staruri din tenisul mondial. Videoclipul a fost postat pe contul de Twitter al WTA, iar la aceasta actiune au mai luat parte Elena Vesnina, Caroline Garcia, Karolina…

- Sute de imobile din Rostov-pe-Don au fost ascunse de ochii strainilor care vor vizita Rusia in timpul Campionatului Mondial de Fotbal, ca sa nu-i sperie astfel cu ”adevarata mareție” a Rusiei. Campania de ascundere a ”gunoiului sub preș” se desfasoara in 11 orașe din Rusia. Autoritațile locale incearca…