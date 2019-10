Stiri pe aceeasi tema

- RATBV S.A. raspunde solicitarilor venite din partea calatorilor si, in zilele de vineri, 1 noiembrie 2019 și sambata, 2 noiembrie 2019, suplimenteaza capacitatea de transport pe linia 41, care asigura legatura intre capatul de linie Livada Postei si statia „Cimitirul Central” (capat de linie in cartierul…

- Autobuzul de Poiana va face doar 3 curse, sambata si duminica. Linia 20 va avea program special pana la ora 19.00! RATBV suspenda sambata și duminica, (respectiv in zilele de 12 și 13 octombrie 2019), timp de cateva ore in fiecare zi dintre cele menționate, circulația autobuzelor de pe…

- Brasovenii racordati la sistemul centralizat de termoficare vor avea in acest sezon rece un „discount” de 63,3% la factura de caldura. In iarna 2019 - 2020, costul gigacaloriei este de 541,89 lei, dar pentru populatie se va factura 198,97 lei/gigacalorie! Brasovenii racordati la sistemul…

- In parcul din spatele Bibliotecii Judetene George Baritiu au inceput sa apara utilaje de lucru. Reprezentantii Primariei Brasov, au precizat motivuș: au explicat ca in zona a inceput amenajarea unui teren de baschet unic in Brasov. „Terenul va avea o lungime de 20 m si o latime de 11 m si va…

- De astazi, pe traseu a mai fost introdus un autobuz. In plus, de joi, 12 septembrie 2019 RATBV modifica orarul de circulatie al autobuzelor de pe linia „Transport elevi”, in sensul ca plecarile din toate statiile se devanseaza cu cinci minute. Ieri a fost prima zi in care elevii din…

- Linia tramvaiului 41 și-a reluat activitatea astazi,31 august, dupa ce a fost inchisa pe o perioada de doua luni. Calatorii vor putea ajunge mult mai rapid din cartierul Ghencea catre nordul capitalei.

- 16 locuri „la fix”, 10 locuri „la jumatate” Pe linia RATBV 20 (Livada Postei – Poiana Brasov) a mai fost introdus un autobuz cu remorca pentru biciclete, aceasta avand o capacitate de 10 locuri. „Astfel, cu sprijinul Asociatiei NH Bike, in fiecare zi de week-end si in zilele de sarbatori…

- 16 locuri „la fix”, 10 locuri „la jumatate” Pe linia RATBV 20 (Livada Postei – Poiana Brasov) a mai fost introdus un autobuz cu remorca pentru biciclete, aceasta avand o capacitate de 10 locuri. „Astfel, cu sprijinul Asociatiei NH Bike, in fiecare zi de week-end si in zilele de sarbatori…