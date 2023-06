Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia puternica de sambata seara, care s-a abatut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe strazi, in unele zone fiind necesara intervenția echipelor de la Apa Nova. In București s-au inregistrat și copaci cazuți in urma furtunii.

- Vremea rea afecteaza zborurile! Un avion care zbura pe ruta Viena - Iasi nu a putut ateriza in aceasta dupa-amiaza, din cauza unei furtuni puternice așa ca, in cele din urma, cursa a fost redirectionata catre aeroportul din Budapesta.

- La data de 25.05.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Calarași au pus in aplicare 5 mandate de percheziție…

- DNA efectueaza joi percheziții domiciliare in șase locații, situate pe raza județului Ilfov, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentand domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societați comerciale, a anunțat parchetul anticorupție intr-un comunicat de presa. Potrivit…

- Zile de coșmar la Lețcani. Localnicii au anunțat ca nu vor inceta protestele, iar drumul european va fi sugrumat Ieri, 21 aprilie 2023, a fost a doua zi de proteste la Lețcani. Oamenii s-au adunat din nou in locul in care Luca și-a pierdut viața sub roțile unui TIR. Localnicii au cerut autoritaților…

- Astazi vremea va fi deosebit de rece, mai ales in jumatatea de nord a tarii. Va ninge si se va depunere de strat de zapada in Maramures, Transilvania si in jumatatea de nord a Moldovei. In regiunile sudice si sud-estice va ploua trecator, iar vantul va avea intensificari in sudul Olteniei cu viteze…

- Mai multe zboruri au fost anulate, astazi, de pe Aeroportul din Iasi din cauza vremii nefavorabile, iar altele sunt intarziate. Care este situația ne spune purtatorul de cuvant al Aeroportului, Elena Troia: Elena Troia: Pe Aeroportul Iași se zboara in condiții de siguranța, se intervine non-stop cu…