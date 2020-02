Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Prahova au decis sa suspende cursurile, joi 6 februarie, in doua unitati de invatamant din judet. Este vorba despre scoala si gradinita din satul Cheia unde, din cauza viscolului, localitatea a ramas fara curent electric.

- Meteorologii anunta temperaturi ridicate pentru sfarsitul saptamanii, cu valori de pana la 18 grade. Sambata vor fi maxime de 13 grade in Moldova, 10 in Maramures, 14 in Crisana, 12 in Transilvania, 16 in Banat, 18 in Oltenia, 17 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea. Si pentru duminica meteorologii anunta…

- Vineri, 31 ianuarie 2020, vrea va fi inchisa și se va raci ușor in toata țara, anunța meteorologii.In zonele montane va ninge. Vantul va sufla slab in cea mai mare parte a țarii.La munte, vantul va prezenta intensificari, in special in zona inalta, unde rafalelel vor depași 80-100 km/h, viscolind zapada,…

- Polițiștii avertizeaza ca traficul pe mai multe sectoare de drumuri naționale din Prahova se desfașoara, vineri dimineața, in condiții de ceața. Fenomenul se manifesta in special in jumatatea sudica a județului.

- In continuare, cele mai mari probleme de pe drumurile nationale si autostrazile din vestul tarii sunt date de ceata, carosabilul fiind circulabil, dar in conditii de iarna. Drumarii au actionat pe teren si in cursul acestei dimineti. In acest moment se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, duminica seara, circulația pe mai multe șosele din tara este ingreunata, iar in judetul Suceava, din cauza viscolului, un drum județean este inchis circulației pe o distanța de 14 kilometri, iar pe DN2 Suceava-Siret, pe…

- Iarna și-a intrat in drepturi in județul Botoșani, unde mai multe drumuri județene sunt inchise circulației din cauza ninsori. De asemenea, pe unul dintre drumuri patru mașini au ramas blocate, iar in unele zone, stratul de zapada depus pe șosea ajunge la un metru.

- Marți, 3 decembrie 2019, vremea se menține rece, potrivit meteorologilor.Temperaturile vor fi scazute in toate regiunile țarii. Astfel, in zona Maramureșiului se vor inregistra 3 grade Celisus, in timp ce in Transilvania și in Crișana valorile maxime nu vor depași 4 grade Celisus.In Banat, temperaturile…