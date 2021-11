Google a spus ca problemele legate de Cloud Networking, care are printre clientii sai Etsy, Spotify si Snap, au fost partial rezolvate la scurt timp dupa ce mii de utilizatori le-au semnalat pe site-ul web de urmarire a intreruperilor downdetector.com. Google Cloud anuntase anterior ca serviciile, inclusiv instrumente pentru dezvoltatori cloud, consola cloud si motorul cloud, se confrunta cu intreruperi. Spotify a spus ca are informatii despre ”unele probleme chiar acum si ca le verifica”, dupa ce peste 50.000 de utilizatori au raportat probleme la downdetector, dar acele intreruperi au fost rezolvate…