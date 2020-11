Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișeni vor putea raspunde mai rapid la intervenții in urma unei investiții de aproximativ 250 de mii de lei a Consiliului Județean Timiș. Mai exact, CJT este in curs de a achiziționa o aplicație securizata pentru alertarea forțelor de intervenție de catre ... The post Alerta la secunda pentru…

- Eveniment 33 de misiuni pentru pompierii militari, in 24 de ore/ Incendiu intr-o gospodarie din Scrioaștea 28/10/2020 10:55 Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au gestionat 33 de evenimente, in 24 de ore, dintre care 15 au fost…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o avertizare Cod portocaliu de ploi si vant puternic, valabila in judetele Constanta si Tulcea.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in satul Credinta din comuna Chirnogeni, judetul Constanta.Din…

- Doi caței cazuți intr-o fantana adanca de 8 metri, in Copșa Mica, județul Sibiu, au fost salvați, marți, de pompieri. Pompierii au fost anunțați prin apel pe numarul de urgența 112 cu privire la faptul ca doi pui de cațel au cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 8 metri, din curtea unei gospodarii…

- Eveniment Acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție individuala, derulate in localitațile rurale din județ 07/10/2020 11:32 Salvatorii teleormaneni au fost solicitați sa intervina la 38 de evenimente, in numai 24 de ore, dintre acestea 17 intervenții fiind aale echipajelor SMURD,…

- Salvatorii deblocheaza usa unui apartament din Constanta.Pompierii de la ISU "Dobrogea" Constanta au o interventie la aceasta ora la un apartament aflat intr un bloc situat pe strada Garofitei.Solicitati prin 112, salvatorii actioneaza in debutul interventiei lor pentru deblocarea usii apartamentului.…

- Pompierii timișeni au intervenit, astazi, contracronometru pentru salvarea unui barbat de 74 de ani dintr-o casa cuprinsa de incendiu. Barbatul era imobilizat. Alarma a fost data la ora 10:32 de catre un vecin care a observat incendiul și a sunat la 112 pentru a solicita sprijinul pompierilor. Acesta…

- Pompierii militari falticeneni, ajunsi la fata locului, au reusit sa-l salveze atat pe barbatul in varsta de 41 de ani, cat si capra. Nici stapanul, nici animalul nu au necesitat ingrijiri medicale. "Victima, un barbat de 41 de ani, a venit la fantana, unde, cu o zi inainte, ii cazuse o capra,…